Riparazioni auto: come Internet ha inaugurato l’era del fai da te

Condividi

Linkedin email

C’è stato un tempo, a conti fatti fino a non molti anni fa, in cui il minimo guasto all’automobile – che fosse di natura meccanica o elettronica, che riguardasse indifferentemente un elemento essenziale al funzionamento del veicolo o un accessorio – comportava quasi automaticamente la necessità di rivolgersi a un professionista qualificato. Meccanici, carrozzieri, gommisti ed elettrauto erano, di conseguenza, i referenti privilegiati – in virtù della loro imprescindibilità – di ogni automobilista.

Tuttavia, a quanto pare, ultimamente le cose stanno cambiando, in maniera graduale (che senza perifrasi possiamo anche definire come lenta) ma al tempo stesso inarrestabile, almeno fino a prova contraria. Colpa, o merito, di Internet, e delle risorse pressoché infinite che al giorno d’oggi la rete è in grado di mettere a disposizione dei propri utenti. Come molti sanno, oggi è possibile reperire online istruzioni dettagliate, quando non veri e propri tutorial illustrati o addirittura filmati, su ogni tipo di operazione. E le autoriparazioni non fanno eccezione in tal senso. Cosicché, un po’ per ragioni di risparmio, un po’ perché tutti desiderano appropriarsi di un know-how come quello della meccanica, gli autoriparatori improvvisati si stanno moltiplicando a vista d’occhio. E se un tempo il fenomeno era circoscritto a paesi come gli Stati Uniti (soprattutto in virtù del fatto che i tutorial più autorevoli erano in lingua inglese), negli ultimi tre-quattro anni anche l’Italia si sta adeguando al trend internazionale.

Le principali differenze rispetto agli apripista anglosassoni risiedono nella maggiore specificità e in una più spiccata professionalità delle guide messe a disposizione degli utenti. Infatti, essendo arrivata sul soggetto in questione quando questo era già stato abbondantemente codificato, l’Italia ha potuto bypassare la fase dell’improvvisazione che in altri paesi ha spesso caratterizzato i primi passi della meccanica fai da te nell’era di Internet. Di conseguenza, sono stati i siti specializzati a fare da guida agli utenti: portali come Autodoc Club, che si avvalgono di consulenze da parte di professionisti del settore e di una revisione e un aggiornamento costanti della manualistica, hanno ridefinito i contorni di una pratica che, altrimenti, sarebbe stata lasciata in balia della più completa – e nefasta – improvvisazione. Con risultati decisamente facili da immaginare.

Le statistiche più aggiornate dicono che le autofficine in Italia sono in costante aumento, seppure di poche unità all’anno. Ciò malgrado, la media di auto servite da ciascuna officina operante sul territorio nazionale rimane decisamente alto, nell’ordine di diverse centinaia di vetture per ogni centro. Questo spesso si traduce in un servizio tardivo, sbrigativo e/o poco efficiente. Senza contare che la distribuzione delle officine meccaniche non è uniforme, e in alcune zone d’Italia può essere problematico rinvenire un’officina nelle immediate vicinanze, soprattutto per turisti e visitatori occasionali che non hanno dimestichezza con la morfologia del territorio e della rete stradale che lo attraversa. Questo è uno dei motivi per cui il fai da te in meccanica si sta affermando con una certa rapidità nel nostro Paese, andando a coprire soprattutto le zone lasciate maggiormente sguarnite dai professionisti del settore.

Le metodologie dei portali di assistenza meccanica online sono alquanto varie, ma in generale restituiscono un’idea oltremodo fedele del livello di professionalità degli stessi. Chiarezza di istruzioni e abbondanza di corredi fotografici e immagini esplicative sono tra i requisiti essenziali. Negli ultimi tempi, però, sono i video a fare la differenza, dal momento che essi sono in grado di illustrare con la maggiore dovizia di particolari possibile ogni singola operazione, offrendo all’utente la possibilità di replicarla praticamente in tempo reale. I portali migliori, infine, offrono ai propri iscritti un servizio di consulenza online per i casi più delicati: il modo migliore per garantirsi la fidelizzazione degli iscritti e rendere l’interazione sempre più dinamica e bidirezionale.

(ph: shutterstock)