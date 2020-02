Ubi Banca, Cattolica raddoppia. Contro la scalata Intesa

Condividi

Il Car, il patto di consultazione di Ubi Banca, ha ricevuto una richiesta di adesione da parte di Cattolica Assicurazioni, salita all’1,01% del capitale sociale della banca. “La richiesta è stata approvata all’unanimità da tutti i componenti il Car”, spiega una nota. L’adesione porta il Car al 18,714% del capitale della banca. Il Comitato di presidenza esprime “particolare soddisfazione per la decisione di Cattolica Assicurazione, anche in funzione dello standing della compagnia e del significativo momento che Ubi sta attraversando”, dopo l’ops di Intesa SanPaolo.

L’investimento di Cattolica Assicurazioni, che da tempo possedeva lo 0,5% di Ubi Banca, arriva dopo il giudizio molto negativo dei pattisti del Car sull’ops di Intesa SanPaolo. Giovedì scorso, si erano detti pronti a tutto, anche a salire nelle quote portate in adesione al Car, per difendere la banca dall’offerta “ostile e irricevibile” del gruppo guidato dall’ad Carlo Messina. Nei giorni scorsi, si era saputo che era iniziata la ricerca di uno o più investitori istituzionali in grado di aiutare i soci storici a costruire una barriera difensiva contro l’ops, vincolata al raggiungimento del 67% di adesioni nel capitale della banca. L’unico rischio, ora, è avvicinarsi alla soglia dell’opa, il 25% del capitale. Gli acquisti di Cattolica sono stati fatti “sul mercato” nel corso delle ultime due settimane.

