Ricette di marzo: frittata con asparago di Bassano, zafferano e pecorino

Condividi

Linkedin email

Con marzo arriva la primavera, termina l’inverno, si risveglia la bella stagione e con essa ovviamente anche i prodotti tipici. La ricetta di oggi riguarda un’eccellenza veneta: l’asparago DOP di Bassano.

Frittata con asparago di Bassano, zafferano e pecorino

Ingredienti

Asparagi, uova, pecorino stagionato, panna, zafferano, Parmigiano Reggiano, latte, olio, sale e pepe.

Preparazione

Pulire gli asparagi e sbollentarli per qualche minuto in acqua salata. Raffreddarli e tagliarli a pezzetti. In una terrina sbattere le uova unendo il latte, lo zafferano, il Parmigiano grattugiato, sale, pepe e poi gli asparagi. Lasciare da parte le punte, che servono come decorazione. In un piccolo tegame scaldare la panna senza farla bollire e incorporare il pecorino grattugiato. Togliere dal fuoco e mescolare fino ad ottenere una crema omogenea. In una pentola antiaderente oliata, scaldare il composto di uova e gli asparagi. Abbassare la fiamma e cuocere il tutto per tre minuti. Infine servire, con le punte della verdura e la crema di pecorino come accompagnamento.

(Fonte: Agriturismo.it)

(Ph. Iavanaincucina)