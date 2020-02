Tutti in pista con Lapo: «Rilanciamo l’Italia dopo il Coronavirus»

Condividi

L’imprenditore Lapo Elkann ha lanciato su Twitter l’hashtag #proudtobeitalian, come messaggio di incoraggiamento per lo strano clima che si è venuto a creare a causa della diffusione del Coronavirus nel nostro Paese, con probabili gravi conseguenze a livello economico. «L’attrattività e la credibilità intera della NOSTRA ITALIA è in pericolo – ha scritto Lapo -. INVITO TUTTI I CREATIVI ed IMPRENDITORI DELLE ECCELLENZE Bandiera italiana A UNIRCI per studiare azioni concrete INSIEME e SENZA LA POLITICA x il nostro PAESE. I miei uffici e casa mia sono SEMPRE aperti».