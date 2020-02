Dove bere la migliore birra a Villafranca di Verona

Condividi

Stappo & Spillo Birroteca e Sbeccoleria

Come dice il nome (sbecolare in dialetto veneto equivale più o meno a sgranocchiare o mangiare stuzzichini) questo locale di Corso Garibaldi è molto apprezzato per gli snack. Molto gradita dagli utenti la varietà di birre artigianali, spesso poco note. Altri punti vanno all’ambiente raffinato, alla cordialità e preparazione dei baristi.

La Tana del Luppolo

Gli utenti sottolineano la sorpresa nell’entrare in questo piccolo pub di via Milano, alla scoperta delle birre artigianali. Premiata dalle recensioni anche la simpatia dello staff. Non solo birra però, il locale offre anche un interessante menu che piace molto: «taglierino al ragù Carbonara sbagliata Durelli con polenta Trippa Spezzatino di maiale».

Brasil

Questa birreria in Corso Garibaldi è un locale storico, che piace molto ancora oggi per la varietà delle birre e il cibo, in particolare i toast.

Belgio e dolcezze da Hans

Questo locale dal nome curioso in via Tione è un must per gli amanti delle birre belghe, un vero e proprio culto. Le recensioni sottolineano la soddisfazione degli appassionati nel trovare tutte le loro belghe preferite. Piacciono anche le praline, le “dolcezze” del nome, e la musica.

Bar La Pesa

Questo locale di via Rinaldo raccoglie molti commenti positivi riguardanti le birre speciali, il cibo, il gin ei cocktail.