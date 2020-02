Condividi

Linkedin email

Viene da Milano il primo caso di Coronavirus in Nigeria. Si tratta di un cittadino italiano che lavora in Africa, rientrato a Lagos dalla Lombardia il 25 febbraio. L’uomo è attualmente ricoverato in un ospedale di Yaba e non presenterebbe sintomi gravi.

(Fonte: ADNKRONOS)

(Ph. Shutterstock)