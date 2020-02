Condividi

Si è riscontrato il Primo caso di Coronavirus in Lituania. Si tratta di una donna di 39 anni rientrata da qualche

giorno a Kaunas da Verona, capoluogo veneto dove per ora non ci sono stati casi (ma potrebbe trattarsi del cluster lombardo).

Lo ha reso noto il governo di Vilnius, spiegando che la donna presenta sintomi lievi. Le autorità sanitarie

lituane hanno messo sotto osservazione tre dei suoi familiari.

(Fonte: ADNKRONOS)

(Ph. Shutterstock)