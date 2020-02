Britto tutta nuda, addosso solo una mascherina: «Basta allarmismo»

Condividi

«Basta allarmismo!». Inizia così il post Instagram della modella e showgirl brasiliana Fabiana Britto che ha pubblicato uno scatto in bianco e nero completamente nuda con addosso solo la mascherina. «Ci stiamo facendo del male da soli, non si può fermare un Paese. È una bruttissima forma virale ma molto più vicina all’influenza che alla Sars o all’influenza dei cammelli. La maggioranza dei casi sono a casa loro tranquilli, come succede nella maggior parte dei pazienti con influenza». La Britto conclude dicendo: «Niente allarmismo, tanta prevenzione. Ascoltiamo gli esperti».