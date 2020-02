Condividi

Linkedin email

Vittorio Feltri usa l’ironia per commentare la situazione coronavirus sui suoi social. Su Facebook scrive: «Il Coronavirus ha fatto anche qualcosa di buono: ha eliminato le Sardine. Poi se ci dovesse dare una mano anche a mandare via Conte non possiamo che festeggiare. Alè virus!».

Su Twitter aggiunge: «Altra notizia lieta: grazie al virus si sono dileguati anche i gretini che facevano la guerra al surriscaldamento del pianeta».

(ph: imagoeconomica)