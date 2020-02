Scontro camion-moto in strada Bresciana: grave centauro

Condividi

Un camion con targa bulgara e una moto Royal, oggi pomeriggio, subito dopo le 15, sono rimasti coinvolti in un incidente lungo strada Bresciana, all’incrocio con via Bacilieri. Gravi le condizioni del motociclista, un veronese di 54 anni, che è ora ricoverato all’ospedale di Borgo Trento. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte del Reparto Motorizzato della Polizia locale.