Videosorveglianza intelligente: non si arresta il successo della telecamera ezviz

Attualmente, il tema della sicurezza è molto sentito: le notizie cui si è sottoposti ogni giorno spesso sono allarmanti e inducono a ricercare sistemi di videosorveglianza sempre più evoluti ed efficaci.

Negli ultimi tempi un numero sempre maggiore di utenti ha scelto di dotarsi delle telecamere wifi Ezviz disponibili nei negozi Fastweb: si tratta di un dispositivo di dimensioni ridotte, senza fili e con una SIM 4G all’interno.

Spesso si pensa che per installare una telecamera in casa o fuori sia necessario effettuare vere e proprie opere di muratura, invasive e anche costose, ma il successo della Ezviz risiede proprio nel suo utilizzo pratico e indipendente da cavi. La SIM interna, con la sua tecnologia in 4G in hotspot, consente la connessione con svariati dispositivi anche quando ci si trova lontano da casa ma si voglia comunque controllare la situazione o ricevere notifiche importanti: la videocamera può persino consentire video-conversazioni da smartphone, verso chiunque si trovi dall’altra parte, grazie all’audio bidirezionale e al microfono integrato di alta qualità.

Avere una panoramica ben visibile di ciò che sta accadendo nell’area in cui si trova Ezviz, è estremamente facile, in quanto questo dispositivo è dotato di una risoluzione in full HD e un angolo di visione che arriva a ben 126 gradi. Possiede, inoltre, un sensore a infrarossi passivo (PIR, ovvero Passive InfraRed) che cattura qualsiasi movimento in tempo reale e lo invia ai dispositivi ad essa connessi.

Un grosso vantaggio è dato dalla versatilità di questa videocamera, che funziona perfettamente sia all’interno che all’esterno, di giorno come di notte (la visione notturna arriva fino a 7 metri e mezzo). Se si ha bisogno di monitorare più aeree contemporaneamente, inoltre, sarà sufficiente inserire Ezviz nella sua base WLB e collegarne fino a 6; ciò permetterà di avere anche una durata massima della batteria fino a circa 9 mesi. La batteria, infatti, è ricaricabile e ha un’autonomia di un paio d’ore, in caso di mancanza di elettricità. Per di più, si può integrare il prodotto con stazioni di ricarica persino a energia solare.

Il sistema evoluto di rilevazione dei movimenti, poi, consente alla videocamera di non segnalare il passaggio di insetti o altri movimenti quali possono essere, ad esempio, lo sventolare di una tenda o le variazioni di luce: l’allarme integrato può suonare solo se rileva la presenza di elementi indesiderati.

Per quanto concerne la resistenza agli agenti esterni, la videocamera Ezviz ha un grado di protezione classificato come IP65: IP sta per International Protection, mentre le due cifre indicano rispettivamente un involucro che è completamente protetto contro le polveri più sottili e un’impermeabilità ai getti d’acqua, inclusa una forte pioggia.

Grazie a tutti questi elementi, questa telecamera compatta può essere posizionata in casa su un mobile come complemento d’arredo (perché è anche piuttosto elegante da vedere) che non dia nell’occhio, ma anche in un giardino esterno, assicurata grazie alla staffa in dotazione. Ritorna utile nella propria abitazione, in una casa di vacanza o persino in una sistemazione temporanea per sentirsi più sicuri.

La registrazione dei dati, come già accennato, può avvenire sia nella SIM che arriva fino a 128 GB, che su servizi Ezviz-Cloud. Il dispositivo ha anche delle uscite di tipo Ethernet che consentono il collegamento con un supporto fisso (PC o tablet) al fine di scaricare le immagini e l’audio acquisiti per poterli visionare di nuovo con calma in un momento successivo.