Ristoratrice di Vo’: «Perdite per migliaia di euro, ci servirà il vostro aiuto»

Condividi

Linkedin email

«Ora siamo chiusi, subiamo perdite per migliaia di euro e siamo per tutti il paese focolaio ma spero che ad emergenza finita la stampa, i giornali, tornino qui per raccontare le bellezze della nostra zona, e si aiutino così a far ripartire le nostre cantine, gli agriturismi, i ristoranti». Questo l’appello di una ristoratrice di Vo Euganeo il paese del padovano in isolamento dopo i casi di contagio da coronavirus.

«Noi lavoriamo non solo con clienti della provincia di Padova ma di tutto il Veneto e avevamo tante prenotazioni che abbiamo naturalmente dovuto disdire: anniversari di matrimoni e cresime. Non abbiamo ancora fatto una stima di quanto abbiamo perso – dice all’Adnkronos la donna che gestisce un ristorante a conduzione familiare – ma siamo già sulle migliaia di euro. Al momento non sappiamo se avremo un aiuto economico ma quello che più ci importa è uscire presto da questa situazione e tornare presto a lavorare, noi come tutti il nostro paese: qui tra agriturismi, cantine e ristoranti siamo una quarantina».

«Noi – racconta ancora – abbiamo fatto il tampone e non siamo stati chiamati, quindi l’esito dovrebbe essere negativo. Almeno questa è una buona notizia. Per il futuro speriamo solo si superi la paura e si torni alla vita normale, non potevamo mai immaginare di diventare un focolaio per un virus che arriva da così lontano».

Fonte: Adnkronos

(ph: Flickr Giacomo Bettiol)