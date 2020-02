Furfaro (Pd): «Da Zaia barbarie, ci meritiamo di meglio»

Condividi

Dopo le dichiarazioni di Luca Zaia che, durante un intervento ad Antenna 3 ha dichiarato «i veneti si lavano, i cinesi mangiano topi vivi», arriva la risposta di Marco Furfaro della segreteria Pd che su Twitter scrive: «Una classe dirigente totalmente inadeguata. Persino i leghisti dal vestito buono, alla fine non riescono a reprimere il proprio razzismo e i pregiudizi in chi non è ignorante come loro. Questa è barbarie. Siamo l’Italia e ci meritiamo di meglio. Molto di meglio».

