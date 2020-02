Cà Foscari: le lezioni riprendono ma solo on line

Condividi

Da lunedì 2 marzo l’Università Cà Foscari riprenderà le attività didattiche con soluzioni organizzative

e telematiche che evitino il movimento dei grandi numeri della popolazione studentesca, così le lezioni riprenderanno da lunedì 2 marzo, esclusivamente con modalità telematica. L’accesso ai corsi per

via telematica avverrà tramite la piattaforma Moodle di Ateneo, all’indirizzo moodle.unive.it oppure direttamente al Moodle dell’insegnamento. Per le lezioni che non fosse possibile erogare in modalità telematica si provvederà ad una successiva ricalendarizzazione.

Le prove finali delle lauree magistrali programmate nella settimana dal 2 al 7 marzo verranno effettuate tramite modalità telematica. Rimangono in vigore le disposizioni già in essere per le biblioteche,

al momento quindi rimangono chiuse. A seconda dell’evolversi della situazione l’Ateneo si riserva di comunicare nuove disposizioni al fine di favorire una ripresa armonica delle attività e il rientro

ordinato degli studenti in sede.

La stessa politica è stata adottata anche dall’ateneo di Padova.