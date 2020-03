Coronavirus: 8 morti in un giorno. Superati i mille contagiati, 50 guariti

Condividi

Linkedin email

“Sono stati 552 i contagiati in Lombardia, pari al 52% totale, 189 in Veneto pari al 18%” per un totale di . Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in un punto stampa aggiungendo che invece il “20%” dei casi si è verificato in Emilia Romagna, con 213 positivi.

“Otto decessi, complessivi nella giornata di oggi,di persone che erano positive al coronavirus, Sei in Lombardia, due in Emilia Romagna”. Dall’inizio dell’epidemia i morti sono stati 29, mentre sono guarite 50 perone “Sono 401 i ricoverati con sintomi, il 38% del totale e 105 sono in terapia intensiva pari al 10%. Dall’inizio dell’epidemia sono 1049 i contagiati, il 52% dei casi è in isolamento domiciliare”.

(Ph Imagoeconomica)