Vertice sull’emergenza: incertezza sulla riapertura delle scuole

Questa mattina il governo, la Protezione Civile e le regioni cluster, ovvero quelle del Nord più colpite dall’emergenza Coronavirus, fanno il punto sulle misure contenute nella prima ordinanza, che scadrà domani. C’è molta attesa, in particolare, per la decisione sulla chiusura di scuole, nidi e università, con la Lombardia che spinge per un’altra settimana di chiusura, e il Veneto che vorrebbe circoscriverela restrizione alle sole aree rosse, quelle dove sono stati registratifocolai di Covid-19. Aggiornamenti al termine della riunione.