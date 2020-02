Lazio prima dopo 20 anni “grazie” al coronavirus

Condividi

La vittoria per 2-0 contro il Bologna all’Olimpico proietta la Lazio da sola in vetta alla classifica di

Serie A, era dal 12 maggio del 2000 che la squadra biancoceleste non si trovava in vetta alla Serie A nel girone di ritorno, dalla stagione1999/2000 quando vinse il suo ultimo scudetto.

Per ritrovare la Lazio prima in classifica in assoluto bisogna guardare a dieci anni fa, con la presidenza di Claudio Lotito è accaduto due volte: nella stagione 2008/2009 con Delio Rossi in panchina, e due stagioni dopo con Edy Reja coi biancocelesti primi a 22 punti dopo 9 giornate.