L’oroscopo della settimana (2-8 marzo): Vergine, ottime emozioni affettive

♈-ARIETE

PROTEGGI I BENI AL SOLE

La presenza di Venere nel Segno, prima che si diriga nel Toro, porta sentimenti ed emozioni in molta evidenza ma sarà poi, da giovedì 5 in avanti, che saranno argomenti più pratici, concreti e ben puntualizzati sull’economia a dominare la tua giornata. La spinta che Marte, il tuo pianeta guida, e di Giove ora che sono fra loro vicinissimi ti fa attento alle questioni legate al denaro e al patrimonio. Che è da aumentare, da curare e da proteggere.

♉-TORO

CIRCOSTANZE TRASCINANTI!

Sarà finalmente Venere a dominare la tua settimana visto che entra nel suo Segno prediletto e, subito subitissimo, agita e movimenta le intenzioni: Venere si unisce di corsa al volitivo Urano e parte in quarta per far conquiste! Economiche, affettive, di spazi e di opportunità, poiché adesso il carniere di ogni buon Toro si arricchirà in parecchi settori, conseguendo vittorie immediate e soddisfacenti, favorite pure dall’impeto di Marte!

♊–GEMELLI

PRIMO QUARTO DI LUNA

C’è nel tuo bel Segno il Primo Quarto di Luna, lunedì 2 a 12° gradi di Gemelli. Le stelle quindi ti incoraggiano nei programmi che hai varato, e poterli continuare con maggiore serenità e con una bella consapevolezza ti gioverà nell’umore e nella consistente e soddisfacente resa dei tuoi sforzi! In parecchi campi ti sentirai pronto a cambiare finalità, direzione e strada, a mutare obbiettivi e metodi con i quali acquisire ciò che ti preme ottenere.

♋-CANCRO

FIDATI DEGLI AIUTI CELESTI

Il passaggio della Luna nei Gradi Zodiacali che ti appartengono, fra mercoledì 4 e giovedì 6 grosso modo, ti farà capire come, dove, quando e in che modo aggirare i tosti ostacoli che parecchi pianeti ti possono provocare. Segui le istruzioni che Sole, Mercurio e Nettuno nel Segno amico dei Pesci ti lanciano con lucida e sveglia determinazione, per toglierti velocemente da qualunque imbarazzo! E stai pur sicura che hai ottime opportunità dalla tua.

♌-LEONE

OPERA DALLA TUA SEDE

Viaggiare e raggiungere diverse località distanti diventa un filino meno agevole, e forse più complicato ora che Mercurio in fase retrograda raggiungerà l’opposto Acquario. Programma quindi spostamenti solo se necessarissimi e vedi di sbrigare molte questioni con i moderni mezzi che la tecnologia ti mette a disposizione. Dedicati alle faccende di cuore nella prima parte della settimana, con Venere disposta a reggere il moccolo.

♍-VERGINE

OTTIME LE EMOZIONI AFFETTIVE

Trovare il giusto ritmo adesso non pare un compito semplicissimo, visto che nell’opposto Segno dei Pesci ora sostano Sole, inizialmente anche Mercurio e poi, naturalmente, Nettuno… Concediti un periodo non troppo impegnativo, e favorisci se appena puoi abitudini meno intense, e soprattutto decisamente poco stressanti. Vero che Marte, Giove, Saturno e Plutone ti incalzano, ma dedicati a questioni legate alle emozioni affettive.

♎-BILANCIA

SPIRA UN’ARIA NUOVA…

Conta pure sul fatto che nel tuo caso ci saranno nuove prospettive e una nuova, lucida e scaltra inventiva per risolvere problemi magari vecchiotti… Mercurio, tornando ad occupare la fine dell’Aquario, Segno amico della tua stessa valenza d’Aria, torna ad essere un alleato deliziosamente propositivo e molto lungimirante. E anche il fatto che Venere da giovedì 5 non ti terrà più d’occhio ha il suo peso: ti eviterà scontri dovuti alla gelosia…

♐-SCORPIONE

INTENSE ASPETTATIVE AFFETTIVE

L’amore, la passione reciproca, l’intesa che non ha bisogno di parole nel caso che ti riguarda sono al 2000 per cento, cioè hanno valori altissimi… La forte presenza di astri incisivi nel Capricorno agevola la tua capacità comunicativa, la quale s’indirizzerà verso rapporti a due avvincenti e speciali. Venere però aumenta le tue aspettative affettive e amorose: forse il partner potrebbe adesso giudicarle un tantino eccessive.

♑-SAGITTARIO

AUMENTANO FAMA E SICUREZZA

Ottimissime le iniziative economiche di questa fase, nella quale Marte si lega molto bene al tempestivo Urano, il quale sarà incoraggiato da Venere a concludere affari redditizi. Non accontentarti delle mezze misure, allora, ma punta al top. Per te ci sono acquisti convenienti e proficui in previsione, conclusi praticamente sull’unghia. In aumento felice anche la tua fama e la nomea di persona affidabile, lungimirante e concretissima.

♑-CAPRICORNO

INTENSO SPRONE CELESTE

Che dire visto che 4 pianeti sui 10 canonici sono nel tuo Segno e che sia Urano e sia poi anche Venere ti appoggiano con efficienza e con ottimi consigli? Forse che il periodo è deliziosamente costruttivo e che le decisioni prese in quest’ambito saranno valide davvero per lunga pezza… Viene sottolineato dalla presenza e dallo sprone delle stelle l’eccellente smalto con il quale adesso vivi, operi, ti muovi e sai prendere giuste decisioni.

♒ACQUARIO

TI ESPRIMI IN PARECCHI RUOLI…

La prossima settimana ti vedrà più percettivo, più comunicativo, più lucido e in grado di intessere rapporti intellettuali tanto intensi quanto vantaggiosi. Il segreto sta nel ritorno nei tuoi Gradi di Mercurio che, pur in modalità retrograda quindi non in pieno possesso delle sue qualità più eclatanti, saprà darti spirito, humor e qual senso ludico che ti permetterà di “giocare” e interpretare più di un ruolo nella tua vita e in quella altrui!

♓-PESCI

TUTTO IN LIETO MOVIMENTO

Mercurio lascerà il Segno per dirigersi nuovamente in Aquario ma prima si lega fuggevolmente con Venere, (appunto prima che il pianeta dell’amore lasci l’Ariete), favorendo i legami che sappiano unire affetto, amore e quella speciale complicità che spesso rende i rapporti del tutto unici e indimenticabili!. Poi il Sole si avvicina a Nettuno e ti consente quei lampi di intuizione magica e profonda, in grado di carpire le cose al loro primissimo indizio.

