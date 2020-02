Vescovo di Vicenza prega su Youtube per i contagiati

Condividi

Mentre continua l’emergenza Coronavirus e in attesa delle nuove disposizioni del Governo e della Regione Veneto per le misure da adottare nei prossimi giorni, il Vescovo di Vicenza Mons. Beniamino Pizziol ha voluto rivolgere in un video messaggio parole di vicinanza ai malati e di incoraggiamento a tutti i fedeli che domani domenica 1° marzo non potranno partecipare alla Santa Messa nelle parrocchie. Un ricordo particolare nella preghiera per i medici e per tutti gli operatori sanitari che si prendono cura della salute pubblica.

Domani domenica 1° marzo il Vescovo celebrerà a porte chiuse alle ore 9.00 dalla Basilica di Monte Berico. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb e da TVA Vicenza. Radio Oreb trasmetterà una seconda Santa Messa alle ore 11 celebrata sempre a porte chiuse nella chiesa di Lisiera da don Alessio Graziani, direttore dell’emittente cattolica berica. (Radio Oreb fm 90.20; www.radioreb.org).