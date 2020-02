Scuole: in Veneto stop per un’altra settimana

Condividi

Per le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna si va verso la proroga delle misure ancora per una settimana. Sarebbe questo, a quanto si apprende, l’orientamento del governo emerso durante la video conferenza con tutte le regioni e il presidente del consiglio al Dipartimento nazionale della protezione civile. Articolo in aggiornamento