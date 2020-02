“Topi vivi”, Zaia: «Sono stato frainteso, ce l’avevo con i social»

Condividi

«Frainteso e, in alcuni casi, strumentalizzato». Così il governatore Luca Zaia a Marco Imarisio in un’intervista pubblicata sul Corriere della sera di oggi, sabato, a proposito della sua “uscita” sui «cinesi che mangiano i topi vivi». Il video con la dichiarazione è diventato in breve virale e su Zaia sono piovute critiche da più parti, oltre allo sconcerto dell’ambasciata di Pechino.

«Quella frase mi è uscita male – dice Zaia – Se qualcuno si sente offeso, mi scuso. Non era mia intenzione fare il qualunquista e tanto meno generalizzare. Intendevo fare una riflessione più compiuta». «Volevo parlare delle fake news e dei video che hanno girato prima che l’epidemia arrivasse da noi. Hanno preparato la culla per il neonato – prosegue il governatore incalzato dal collega del Corsera – Qui non è arrivato il virus, ma il virus della Cina. Prova ne sia l’aumento esponenziale della diffidenza nei confronti dei cinesi, creata dai social».

«Volevo solo dire che le certificazioni sul fronte della sicurezza alimentare e sanitaria variano da Paese a Paese. Era una riflessione a 360 gradi su un Paese che ha metropoli moderne e altre zone che sono il loro esatto opposto – prosegue Zaia e, a proposito della veloce diffusione del video sui social – Mi dispiace profondamente. Questo è uno dei problemi principali. A differenza della Sars che è del 2003 e dell’aviaria che è del 2006, questo è il primo virus dell’era digitale. L’informazione in tempo reale, vera o falsa che sia, coinvolge tutti noi, condiziona le nostre scelte e i nostri comportamenti. Dobbiamo abituarci a creare modelli diversi di approccio, anche comunicativo».

Le dichiarazioni dell’ambasciata cinese

«In un momento cruciale come questo, in cui Cina e Italia si trovano fianco a fianco ad affrontare l’epidemia, un politico italiano non ha risparmiato calunnie sul popolo cinese. Si tratta di offese gratuite che ci lasciano basiti». «Ci consola il fatto – ha aggiunto il portavoce – che moltissimi amici italiani non sono d’accordo con tali affermazioni e, anzi, le criticano fermamente. Siamo convinti che le parole di un singolo politico non rappresentino assolutamente il sentire comune del popolo italiano, un popolo civile e nostro amico. Il nuovo coronavirus è un nemico comune, che richiede una risposta comune. In un momento cosi difficile, è necessario mettere da parte superbia e pregiudizi e rafforzare la comprensione e la cooperazione al fine di tutelare la sicurezza e la salute comune dell’umanità intera».