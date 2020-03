Chievo: esonerato Marcolini, Aglietti nuovo allenatore

Condividi

A 24 ore dalla sconfitta casalinga contro il Livorno, L’A.C. ChievoVerona ha comunicato di avere sollevato Michele Marcolini dall’incarico di allenatore della Prima squadra. “A Marcolini vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto con impegno, serietà e correttezza professionale, e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera” dice la nota della società.

Contestualmente, la conduzione tecnica della Prima squadra è affidata ad Alfredo Aglietti. Il nuovo tecnico gialloblù, che vanta anche 10 presenze e 2 gol con la maglia del ChievoVerona nella stagione 1999/2000, Nella sua nuova avventura sportiva sarà affiancato da César Vinício Cervo de Luca, altro ex gialloblù con 50 presenze e 5 gol in quattro stagioni, e dal Professor Daniele Sorbello.

(Ph VeronaYsport)