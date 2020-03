Coronavirus: oltre 1500 contagiati, l’uno per cento in terapia intensiva

Condividi

“Attualmente il totale delle persone contagiate sono 1577“. Lo ha detto il Capo Dipartimento della

Protezione Civile Angelo Borrelli, in un punto stampa sull’emergenza coronavirus. “Settecentonovantotto (pari al 51%) sono in isolamento domiciliare e non hanno sintomi – ha continuato – 639 sono ricoverati con sintomi (41%), 140 di cui 106 in Lombardia sono in terapia intensiva“. Inoltre sono 83 le persone guarite, 33 in più rispetto a ieri. Le persone decedute sono 34 ma, ha precisato Borrelli, le cause sono per tutti da accertare, cioè se il virus possa essere considerato come la causa primaria.