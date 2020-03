«Fake news, schizofrenia scientifica, razzismo: quante cose col coronavirus»

Condividi

«Quanto è accaduto in queste settimane a causa del nuovo coronavirus 2019-nCoV può dirci molto della nostra società e dei pericoli a cui siamo sottoposti».

Così in una nota il consigliere comunale di Vicenza Ciro Asproso, eletto nella lista Coalizione Civica e da decenni esponente del movimento ecologista e dei Verdi, con a fianco i colleghi Mariangela Santini e Leonardo Nicolai. «In poche ore siamo passati da una moderata preoccupazione per un virus lontano (…) all’isteria collettiva e all’assalto dei supermercati. Un’escalation alimentata da false notizie diffuse in rete» è il primo punto dei consiglieri.

Asproso condanna i recenti episodi di sinofobia, sfociati anche nella violenza, e poi sottolinea il rapporto schizofrenico con la scienza, anche da parte del governatore Luca Zaia, «d’altro canto, questo stesso atteggiamento lo riscontriamo ogni anno di fronte all’emergenza smog. Secondo i dati diramati dalla nostra Provincia, nel 2019 sono decedute 9000 persone nel vicentino per cause riconducibili all’inquinamento atmosferico, ciò nonostante nessun Amministratore si è mai assunto la responsabilità di adottare provvedimenti realmente incisivi per contrastare questa emergenza sanitaria».

E conclude: «Sono proprio le situazioni come questa che ci fanno comprendere l’importanza di una Sanità pubblica con livelli uniformi di prevenzione e assistenza; il progressivo depauperamento ne andrebbe invertito quanto prima. Cambiamenti climatici, virus, carestie, in un mondo interconnesso siamo tutti coinvolti e tutti corresponsabili. Fa davvero un brutto effetto essere discriminati in quanto italiani, o veneti, o lombardi, ma forse, tutto questo potrebbe aprirci gli occhi e aiutarci a capire che la solidarietà non è solo un diritto per noi, ma anche un dovere nei confronti degli altri».