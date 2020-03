Coronavirus, Iss: “Per vaccino ci vuole un anno”

Condividi

Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) – Per mettere a punto il vaccino contro il “ci vuole un anno”. Lo ha ricordato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre. “La tecnologia per svilupparlo c’è, già esiste un candidato vaccino, ma poi occorre testarne la sicurezza e l’efficacia e va prodotto in moltissime dosi. Un anno di tempo ci vuole tutto”. Rezza ha poi spiegato che “è plausibile che il coronavirus sia entrato nel lodigiano ancora prima del blocco dei voli da Wuhan”.