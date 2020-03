Coronavirus: Sepulveda contagiato in Portogallo

Condividi

Lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, 70 anni, è il primo paziente celebre ad essere stato contagiato dal

coronavirus Covid-19 e attualmente si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive del Central University Hospital of Asturias di Oviedo, in Spagna, dopo aver fatto ritorno da un viaggio in Portogallo

dove ha partecipato ad un festival letterario.

L’autore di “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” e il bestseller internazionale “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” è il secondo caso di un cileno risultato positivo al test. La notizia è stata riportata da “El Comercio”, quotidiano locale delle Asturie, nel nord della Spagna, e ripresa dai media spagnoli.

Il narratore cileno naturalizzato francese avrebbe avuto i primi sintomi il 25 febbraio e si sarebbe rivolto per la prima volta a un medico il 27 febbraio, che ne ha disposto il ricovero nell’unità di sorveglianza intensiva dell’ospedale Covadonga di Gijón per una sospetta polmonite. Dopo che il test ha mostrato la positività al Covid-19, Sepúlveda è stato trasferito nell’ospedale maggiore di Oviedo.