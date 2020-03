Trump: «Non andate nel Nord d’Italia». American Airlines ferma voli per Milano

Condividi

Gli Usa hanno deciso di innalzare al massimo il livello di allerta, da 3 a 4 (“do not travel'” non viaggiare), per i viaggi nelle zone più colpite in Italia e in Corea del Sud.

Nel giorno della primi vittima per il coronavirus negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in cui ha detto che “Il nostro Paese è preparato a combattere il coronavirus, siamo pronti a ogni scenario”. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre spiegato che “stiamo ragionando sul confine meridionale degli Stati Uniti, per rafforzare i controlli vista l’emergenza”.

Donald Trump domani, lunedì, incontrerà a Washington i rappresentanti dei grandi gruppi farmaceutici per affrontare la gestione dell’epidemia. Un’occasione per chiedere informazioni sugli ultimi progressi medici sui trattamenti e su un possibile vaccino.

Infine l’inquilino della Casa Bianca torna ad attaccare la Fed: “Dovrebbe essere leader quando si tratta di abbassare i tassi, non seguire ciò che fanno altre banche centrali, ad esempio in Europa. Dovremmo rifinanziare il nostro debito a tassi più bassi ma la nostra Fed ci fa pagare più di quello che dovremmo e questo è ridicolo”. Alla domanda se pensa ad agevolazioni fiscali contro gli effetti del coronavirus, Trump ha risposto: “Sto aspettando che la Fed faccia il suo lavoro”.

Aerei

American Airlines sospende i voli da e per Milano fino al 24 aprile prossimo compreso. Lo rende noto in una nota la compagnia aerea statunitense. “A causa della riduzione della domanda, American Airlines ha sospeso i voli da e per Milano Malpensa da e per gli aeroporti di New York Jfk e Miami. I voli dovrebbero riprendere il 25 aprile”.

(Ph Imagoeconomica)