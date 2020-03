Agrimont, fiera dell’agricoltura di montagna a Longarone

Condividi

Linkedin email

Sabato 21 e domenica 22 marzo, e poi giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 torna a Longarone (Belluno) Agrimont, la fiera dell’agricoltura di montagna. Un evento di grande attrazione per un settore unanimemente riconosciuto come strategico per tutte le attività legate al territorio, che si presenta con innumerevoli proposte per gli operatori del settore e per chi vive e vuole conoscere da vicino le attività e i prodotti dell’ambiente rurale montano.

Per i prodotti, le macchine e attrezzature per l’agricoltura, per gli interventi legati alla cura e manutenzione del territorio e per tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano è l’evento di riferimento che da oltre trent’anni rappresenta il tradizionale appuntamento di inizio primavera che Longarone Fiere Dolomiti dedica all’agricoltura di montagna.

Programma e orari

Venerdì dalle 14.30 alle 19.00

Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 19.00

BIGLIETTO INGRESSO

Adulti 8 € – Bambini accompagnati fino ai 12 anni Gratis

(Ph. Facebook – Agrimont Fiera dell’Agricoltura di montagna)