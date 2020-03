Condividi

È tornata, come previsto, la neve sui rilievi del Veneto. In questo momento è in corso una bufera di neve a Cima Grappa (Bassano).

Al Rifugio Bocchette a 1300 metri a nord del Grappa nevicata con 0.3 gradi. In altre zone si scende a -2. In serata però l’aumento termico porterà la trasformazione delle neve in pioggia.

(Fonte e Ph: Meteo Bassano Pedemontana del Grappa)