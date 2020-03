Effetto Coronavirus: in Cina inquinamento «in sensibile calo»

Condividi

«E’ la prima volta che vedo un crollo così evidente in un’area così grande in relazione ad un evento specifico». Sono queste le parole incredule di Fei Liu, ricercatrice responsabile per lo studio della qualità dell’aria del Centro di volo spaziale Goddard della Nasa. A conferma arrivano le immagine dei satelliti che hanno rilevato un calo significativo di inquinamento da diossido di azoto in Cina almeno in parte dovuto alla decelerazione economica causata dall’emergenza coronavirus.

L’esperta Liu ha concluso ricordando che una tendenza analoga si era verificata nel 2008 in vari paesi durante la fase di recessione, con un calo però molto più graduale.

(Credits: Nasa – Earth Observatory)