Passa con il rosso: «Ho il Coronavirus, non potete multarmi»

Curiosa giustificazione di una 59enne di Genova mentre cercava di evitare una multa. Agli agenti che l’hanno fermata dopo essere passato con il semaforo rosso, ha mostrato un documento di guida scaduto dichiarando di avere quello valido a casa. I vigili l’hanno così accompagnata presso la sua abitazione e qui la donna ha iniziato a fingere malesseri, febbre e mal di testa dichiarando di essere affetta da coronavirus.

Gli agenti hanno indossato la mascherina ed hanno chiamato il 118. Dopo una verifica da parte dei sanitari che hanno confermato che la donna fosse in perfetta salute, è scattata la denuncia per procurato allarme e per sostituzione di persone e guida senza patente.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)