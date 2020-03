Condividi

Bollettino aggiornato della Regione Veneto sulla situazione di Coronavirus in Veneto. I casi positivi sono saliti a 273 (otto in più rispetto a ieri). 67 di questi sono ricoverati di cui 14 in terapia intensiva. I decessi per il momento rimangono due perchè si attendono i risultati dei test inviati all’Istituto Superiore di Sanità dell’uomo di 67 anni di Oriago di Mira morto ieri.

(ph: shutterstock)