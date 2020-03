Coronavirus, Zaia: «L’Europa? E chi l’ha vista»

Condividi

«L’Europa? Chi l’ha vista?». Il presidente del Veneto Luca Zaia lancia un duro j’accuse sull’emergenza coronavirus. «Mi sembra di capire che non l’abbiamo vista fino adesso. È una bella occasione per dimostrare di esistere, ma al momento non c’è».

Dall’altro lato però, Zaia si tiene costantemente informato con Stefano Bonaccini e Attilio Fontana, presidente di Emilia Romagna e Lombardia. I tre governatori hanno preparato un documento di richiesta di una serie di misure «che suggeriremo per le micro imprese e per le imprese in generale» delle tre regioni maggiormente colpite. «Visto che il momento è tragico bisogna ad esempio attingere alla cassa integrazione in deroga, perché non si può mettere la gente in ferie perché non c’è lavoro», ha concluso Zaia.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)