Codice giallo per emergenza neve: Statale 51 bloccata, passi dolomitici chiusi

Condividi

Linkedin email

Situazione difficile sulle strade bellunesi a causa delle abbondanti nevicate che stanno interessando le nostre montagne in queste ore. Molti gli automobilisti e i camionisti che si sono fatti trovare impreparati con i loro mezzi privi di catene. Per questo motivo Veneto Strade ha fatto scattare il codice giallo per emergenza neve: alle 18.30, dopo che alcuni tir di traverso avevano bloccato la statale 51, è stato chiuso l’accesso per Cortina e Comelico ai mezzi superiori ai 35 quintali (3,5 ton).

Inoltre Veneto Strade comunica che sono stati chiusi al transito i passi dolomitici della sp 24 “Valparola” dalla progressiva km 0+000 (loc. Passo Falzarego) alla progressiva km 5+250 (confine Provincia di Bolzano); – S.R. 48 “delle Dolomiti” Passo Pordoi dal km 76+280 (Passo Pordoi) al km 82+100 (loc. ponte Vauz-Arabba); – S.R. 48 “delle Dolomiti” PASSO FALZAREGO (lato Arabba) dal km 104+000 (loc. Pian di Falzarego) al km 106+150 (loc. Passo Falzarego) per pericolo valanghe; – S.P. 638 “del Passo Giau” dal km 0+000 (loc. Pocol) al km 18+900 (loc. bivio Posalz); – S.P. 641 “del passo Fedaia” dal km 16+950 (loc. Capanna Bill) al km 14+210 (confine con Provincia di Trento); – S.P. 148 “Cadorna” dal km 33+720 (loc. Forcelletto) al km 27+900 (loc. Rifugio Scarpon).

(ph: shutterstock)