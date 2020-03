Calcio, Lega Pro: rinviate le gare del 7 e 8 marzo

Condividi

Gare rinviate anche in Lega Pro il 7 e 8 marzo nei gironi A e B causa Coronavirus. Il comunicato ufficiale diffuso oggi a firma del presidente Francesco Ghirelli sposta di un’altra settimana la ripresa del campionato per i due gironi che interessano in particolare Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il provvedimento interessa quindi le formazioni venete e cioè L.R. Vicenza, Padova, Virtus Verona, Arzignano.

GIRONE B

Rinvio gare 11° giornata di ritorno 7/8 marzo

L.R. VICENZA – ARZIGNANO

RAVENNA – VIRTUSVECOMP VERONA

SAMBENEDETTESE – PADOVA

Recupero gare 8° giornata di ritorno mercoledì 11 marzo

ARZIGNANO – V. PADOVA Mercoledì Ore 20.45

Recupero gare 9° giornata di ritorno mercoledì 18 marzo

L.R. VICENZA – PIACENZA Mercoledì Ore 20.45

MODENA – ARZIGNANO V. Mercoledì Ore 18.30

RAVENNA – PADOVA Mercoledì Ore 20.45

VIS PESARO – VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì Ore 18.30

Recupero gare 10° giornata di ritorno mercoledì 1 aprile

ARZIGNANO V. – RAVENNA Mercoledì Ore 20.45

PADOVA -TRIESTINA Mercoledì Ore 20.45

REGGIO AUDACE – L.R. VICENZA Mercoledì Ore 20.45

VIRTUSVECOMP VERONA – SAMBENEDETTESE Mercoledì Ore 18.30

Recupero gare 11° giornata di ritorno mercoledì 15 aprile

L.R. VICENZA – ARZIGNANO V. Mercoledì Ore 20.45

RAVENNA – VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì Ore 20.45

SAMBENEDETTESE – PADOVA Mercoledì Ore 20.45