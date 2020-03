Condividi

Linkedin email

Sale a tre il numero dei morti da coronavirus in Veneto. Come riportano i giornali locali, infatti, non ce l’ha purtroppo fatta Mario Veronese, 67enne di Mira ricoverato da giorni a Padova. In attesa dell’autopsia, la morte è stata attribuita ad emorragia cerebrale e pertanto il suo nome non è stato incluso tra le vittime dell virus. L’uomo, autista di autobus, soffriva di altre gravi patologie.