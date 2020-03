Padova e Verona tra i migliori ospedali al mondo

Condividi

«La classifica dell’autorevole Newsweek, che pubblica l’elenco dei migliori ospedali del mondo e, tra i primi dieci italiani, inserisce le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, in questo momento storico fa particolarmente piacere e induce all’ottimismo. Indica un’eccellenza che già conoscevamo. Non è però solo scientifica e tecnica come si usa solitamente credere, ma è determinata in modo considerevole dalla qualità e dall’abnegazione del personale sanitario a tutti i livelli, al quale va dedicato questo successo». Lo dice il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, apprendendo della prestigiosa valutazione attribuita dalla rivista settimanale americana alle due strutture ospedaliere universitarie venete.

«A Padova, come a Verona, come in tutti gli ospedali pubblici del Veneto – aggiunge il governatore – promozioni come questa si ottengono prima di tutto grazie a chi ci lavora perché, senza la bravura e la disponibilità di uomini e donne, anche i macchinari più moderni non basterebbero. Lo si è visto chiaramente in questi giorni nei quali stiamo giocando una partita difficilissima come quella contro il coronavirus. Nei servizi di emergenza-urgenza, nei pronto soccorso, nei reparti di malattie infettive, nelle rianimazioni, nelle medicine, nelle geriatrie, sul territorio con i medici di medicina generale ogni giorno uomini e donne gettano il cuore oltre l’ostacolo, si assumono rischi e responsabilità umane e professionali importanti, assistono la gente impaurita e curano i malati con un’abnegazione non comune, senza badare agli orari, rinunciando ai riposi, aiutandosi gli uni con gli altri. E’ con questa grande squadra – conclude il Presidente della Regione – che anche la sfida di questi giorni verrà superata. E’ questa la squadra alla quale devono andare applausi scroscianti e un grazie di cuore».

