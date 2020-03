Settimana della birra artigianale: i birrifici aperti in Veneto

Condividi

Dal 2 all’8 marzo in tutta Italia ci sarà la settimana della birra artigianale, organizzata da Cronache di birra. Moltissimi sono i birrifici coinvolti in visite guidate ed eventi in occasione della celebrazione di un prodotto che gode di sempre più ampio successo e favore. Anche in Veneto sono molti i birrifici artigianali che hanno aderito all’iniziativa. Purtroppo l’ordinanza relativa al contagio da coronavirus ha portato all’annullamento di diversi eventi, ma, con le giuste precauzioni, rimangono valide le porte aperte nelle “fabbriche” della birra e le promozioni relative ai prodotti.

Il birrificio artigianale di San Donà di Piave (Venezia) “Blond Brothers” apre le porte al suo birrificio. Questi gli altri birrifici aperti in veneto durante questa settimana.

Verona

“Il Baldo Birraio” Costermano sul Garda

“Galileo risto pub” di San Giovanni Lupatoto organizza la “Brewfist on tap in faboulos rotation”.

“Maratonda craft beer pub” di Verona organizza il 6 marzo la degustazione “sbicchieriamo acide” e venerdì 7 la presentazione di nuove birre “Verdant brewing co”.

Vicenza

Sabato 7 febbraio a Rosà il birrificio Labi Beer apre le porte al pubblico.

Sabato 7 e domenica 8, a Schio, porte aperte e visita guidata al birrificio “The Ugly Sheep Brewery”

Treviso

Venerdì 6 e sabato 7 marzo il birrificio LZO brewery di Conegliano apre le sue porte per una serie di degustazioni.

Sabato 7 porte aperte al birrificio “Bradipongo” di Colle Umberto.

A Castello di Godego sabato 7 si festeggia il compleanno del Birrificio diciassette.

(Ph. Facebook – Settimana della birra artigianale)