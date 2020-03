Smog, la pioggia porta il bollino verde su tutto il Veneto

Condividi

Ieri e oggi il meteo ci ha regalato e sta regalando delle brutte giornate di pioggia, con un abbassamento delle temperature. Nel frattempo continua ad imperversare l’emergenza coronavirus, con annesse misure di sicurezza. Ma ci si consola con l’aria pulita.

Secondo il bollettino Arpav sul livello dei PM10 nell’aria infatti su tutto il Veneto ci sarà il bollino verde, fino a giovedì, quando verrà emessa la nuova previsione. In alcune zone la concentrazione è tra 10 e 20, in altre tra 20 e 30, livelli così bassi non si vedevano da molto tempo.

(Ph. Arpav)