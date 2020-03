Veneto, la cultura riparte con timidezza

Condividi

Linkedin email

La nuova ordinanza sulle misure relative alla diffusione del coronavirus in Italia fa ripartire timidamente la cultura in Veneto, con mostre e musei che riaprono a singhiozzo. L’M9 – Museo del ‘900 di Mestre, riaprirà al pubblico a partire da oggi, lunedì 2 marzo. Nel rispetto dell’ordinanza ministeriale del 29 febbraio relativa alle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli ingressi saranno contingentati. Per incentivare il ritorno alla frequentazione dei luoghi deputati alla cultura, chiunque vorrà visitare il Museo in questi giorni potrà usufruire del biglietto ridotto fino al 7 marzo.

I Musei Civici di Venezia da lunedì riapriranno al pubblico, seguendo le ultime disposizioni delle autorità competenti.

A Vicenza invece la mostra in Basilica Palladiana su Ubaldo Oppi e lo sguardo degli anni Venti resterà chiusa, in attesa di comunicazioni circa l’eventuale riapertura martedì 3 marzo.