Oltre un metro di neve ad Asiago: sconti per chi va a sciare alle Melette

E’ caduta copiosissima la neve da domenica ad oggi su tutto l’Altopiano di Asiago. A Gallio e più precisamente alle Melette in quota si registra oltre un metro di neve. Il personale della Ski area leMelette è al lavoro con i gatti delle nevi per battere le piste. Si sta lavorando anche a tutte le varianti del Salto degli Alpini, pista molto interessante che quest’anno non era ancora stata aperta.

Pertanto nei prossimi giorni saranno aperte le piste “Meletta di mezzo” e “Meletta davanti”, già in funzione nelle scorse settimane, e in più le varianti della pista “Salto degli Alpini”. E per festeggiare l’arrivo della neve tanto attesa la società di gestione della Ski Area leMelette da mercoledì 4 a sabato 7 marzo 2020 ha istituito degli sconti sugli abbonamenti giornalieri per gli impianti di risalita: gli adulti pagheranno 28 euro (anziché 36) e gli junior (nati dopo il 30-11-2003) 20 euro (anziché 28).