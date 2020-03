Condividi

Intorno alle 9 di oggi, un lavoratore residente a Lonigo, 51 anni, per cause in corso di accertamento, rimaneva vittima di un grave infortunio sul lavoro, venendo schiacciato presumibilmente da un muletto.

L’uomo, autista di una ditta con sede in Sarego, si era portato presso una ditta di Colognola ai Colli per ritirare delle merci. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Colognola ai Colli ed i sanitari del 118, oltre che lo SPISAL, che procede agli accertamenti del caso.