Coronavirus: 2263 contagiati, 79 morti e 160 guariti

Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha aggiornato i dati: sono 160 i guariti (11 più di ieri, 79 i morti (27 più di ieri), 2263 i contagiati (l’88% in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto). Di questi 1034 si trovano in ospedale, 229 in terapia intensiva.