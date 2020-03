Coronavirus, altra vittima in Veneto: è paziente di Mestre

Condividi

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 307, 16 in più rispetto a ieri, 68 i pazienti

ricoverati negli ospedali della regione, 18 dei quali in terapia intensiva. A Vò si sono registrati 88 casi, seguita da Treviso con 82. Lo rende noto il bollettino quotidiano della regione Veneto.

Terza vittima in Veneto per coronavirus: si tratta di Umberto Pavan 79 anni, ricoverato all’ospedale dell’Angelo a Mestre. L’uomo è deceduto la scorsa notte dopo che le sue condizioni si sono aggravate. Il quarto paziente morto domenica sera all’ospedale di Padova non è inserito nel bollettino ufficiale della Regione Veneto perchè la causa della morte sarebbe un’emorragia cerebrale e non un’insufficienza respiratoria.

Inoltre l’ufficio stampa dell’Ulss 9 Scaligera e quello dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona in una nota congiunta smentisce le notizie pubblicate su alcuni quotidiani locali della chiusura di uno dei due Pronto Soccorso. «Sono aperti e l’azienda ospedaliera funziona regolarmente. Si informa che in tutta l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona vi sono solo due ricoverati per COVID-19, entrambi in buone condizioni di cui solo uno è operatore sanitario. Vi sono inoltre alcuni operatori risultati positivi al test COVID-19 posti in quarantena domiciliare precauzionale, senza alcun sintomo. Sono state inoltra attivate le previste procedure di verifica dei contatti intercorsi».

