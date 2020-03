Condividi

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 307, 16 in più rispetto a ieri, 68 i pazienti

ricoverati negli ospedali della regione, 18 dei quali in terapia intensiva. A Vò si sono registrati 88 casi, seguita da Treviso con 82. Lo rende noto il bollettino quotidiano della regione Veneto.

