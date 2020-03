“Pizza corona”, video francese fa infuriare l’Italia: «Vogliamo scuse»

Condividi

Sulle tv francesi è stato trasmesso un video in cui si ironizza sull’Italia alle prese con l’emergenza Coronavirus. Nel filmato si vede un pizzaiolo che tossisce e sputa mentre prepara una pizza che diventerà una “pizza corona”. Immediate le polemiche bipartisan dei politici italiani. Il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova scrive: «E’ vergognoso e raccapricciante, pretendiamo delle scuse». La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commenta: «Disgustoso. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana».