Friuli, la psicosi da Coronavirus si combatte a colpi di Ski Pass gratis

Piste gratis per chi dorme sulle montagne del Friuli Venezia Giulia: agli sciatori che pernotteranno almeno una notte in una struttura delle località montane dei sei poli sciistici della regione sarà offerto lo skipass, come incentivo per limitare i danni della psicosi coronavirus. L’iniziativa , si legge in una nota, rientra nelle strategie e nelle azioni messe a punto da PromoTurismoFVG e avviate la scorsa settimana per contenere gli effetti dell’emergenza coronavirus sul comparto turistico.

A seguito delle nevicate degli scorsi giorni, l’ente che si occupa della promozione e gestione del turismo regionale, ha deciso di proporre ai propri affezionati il pacchetto turistico che permette di ottenere lo skipass giornaliero gratuito pernottando in una delle strutture aderenti ai consorzi e alle reti di impresa, valido per tutto il mese di marzo e per tutta la durata del soggiorno. I dettagli delle offerte sono consultabili sul sito e l’iniziativa sarà supportata da una campagna di comunicazione su radio nazionali e locali, che andrà in onda già dalle prossime ore, senza dimenticare l’attività costante portata avanti sui social media.

La campagna pone anche l’accento sulla riapertura, a partire da ieri, di imprese commerciali, bar e ristoranti, musei, teatri, cinema, eventi sportivi e offerte culturali, che hanno ripreso la normale attività, mentre, al momento, rimangono chiuse solo scuole e università per limitare il rischio di diffusione del virus.

(ph: shutterstock)