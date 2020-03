Il trading online ai tempi del Coronavirus: consigli e vantaggi

Condividi

La psicosi da Coronavirus oltre a colpire la popolazione e le sue abitudini, sta inevitabilmente avendo delle pesanti ripercussioni anche sui mercati che stanno vivendo il loro momento peggiore dalla crisi finanziaria del 2008. Questo settore, infatti, è collegato a doppio filo con la percezione mondiale della sicurezza e risente in maniera più o meno forte di tutte le crisi, le instabilità politiche o, come in questo caso, di un’epidemia che minaccia di trasformarsi in pandemia. Da non sottovalutare anche l’importanza del Paese più colpito, la Cina, che è coinvolto in tutti i principali settori dell’economia mondiale. Complici i dati su diffusione e mortalità che continuano ad aumentare, i mercati finanziari sono ora più che mai in un momento di estrema incertezza ed attendono con impazienza segnali di stabilità. In questo preciso momento, quindi, i risparmiatori si spingono a valutare nuove forme di investimento, come per esempio il trading online.

Coronavirus e trading online

Prima di tutto è doveroso sottolineare che stiamo parlando di un ambito che già di per sé cambia molto rapidamente e spesso il reale impatto di determinate situazioni si vede solamente dopo settimane dedicate alle analisi dei flussi. Il fatto di riuscire ad affrontare al meglio le diverse ondate di un settore dinamico ci permetterà di non farci cogliere impreparati e di poter agire su più fronti. Necessario quindi un monitoraggio attento ma è fondamentale anche fare affidamento sulle giuste informazioni come quelle che si possono trovare su Forza Trading.

Attenzione alla coda lunga

Più che focalizzarsi sul “qui e ora” è necessario quindi analizzare i vari scenari che potrebbero aprirsi in futuro tenendo in considerazione l’economia cinese e le relative derivazioni per tutti gli attori coinvolti nel processo. Possiamo già anticipare che tra gli elementi che saranno oggetto di maggior confronto troveremo il tasso di diffusione, la durata dell’epidemia, le aree coinvolte e le possibili modifiche degli agenti patogeni.

Come agire

Prima di tutto è necessario effettuare un’analisi continuativa, tenersi informati sulle ultime notizie di cronaca e pensare già a possibili interventi tempestivi ma mirati in basi ai vari scenari che potrebbero presentarsi. Riassumendo quindi sono due i fattori su cui puntare per limitare al minimo gli eventuali imprevisti o i potenziali danni che possano derivare dalle operazioni di trading online:

1) analizzare i dati in nostro possesso e monitorare costantemente l’andamento delle azioni e dei mercati finanziari a livello globale

2) ricerca e verifica di quante più informazioni sul tema senza lasciarsi prendere dall’ansia o da falsi allarmismi

Infine da non sottovalutare i vantaggi che può portare l’online, ovvero l’ambiente naturale di riferimento del trading come tariffe più basse per le commissioni e la possibilità di visionare grafici chiari e dati aggiornati in tempo reale non solo sul pc ma anche comodamente sullo smartphone o tablet. Basta un semplice click su Forza Trading.

(ph: shutterstock)