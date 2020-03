Verona: «Immigrato usa Borgo Trento come latrina»

Condividi

Linkedin email

“Mentre da giorni è in corso la sanificazione dell’ospedale di Borgo Trento (Verona), recentemente inserito da Newsweek tra le strutture ospedaliere d’eccellenza a livello mondiale, un immigrato ha usato la fontana del cortile come latrina. Non ci sono parole per commentare lo squallore di un episodio che spiega tanto di come viene interpretata l’accoglienza indiscriminata del nostro Paese”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia, dopo che la notizia era stata riportata da Il Giornale. La testata riferisce che la fontana è stata subito igienizzata e che l’uomo (forse colpito da dissenteria) è stato fatto allontanare, senza alcun provvedimento.

(Ph Casa del Patriota Verona)