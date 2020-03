Torna “M’illumino di meno”: luci spente e più alberi

Condividi

Linkedin email

Venerdì 6 marzo torna “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili targata Caterpillar, Rai Radio2. Giunta alla sedicesima edizione con la conduzione di Massimo Cirri e Sara Zambotti, la campagna quest’anno è dedicata ad incrementare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi con l’intento di invertire il cambiamento climatico e frenare il riscaldamento globale. La risposta all’appello di Radio2 e Caterpillar è stata ampia: dalla presidenza della Repubblica al parlamento Europeo, alla Presidenza del consiglio dei ministro, al ministero dell’Ambiente passando per Fai e Consiglio nazionale delle ricerche.

Si spengono da sempre le piazze italiane, i monumenti (la torre di Pisa, il Colosseo, l’Arena di Verona) e i palazzi simbolo d’Italia (Quirinale, Senato e Camera) e quest’anno sono centinaia i comuni e le aziende che hanno deciso anche di piantare alberi, per contribuire ad un grande progetto di forestazione urbana. L’obiettivo è creare una sorta di filare di 500mila alberi che simbolicamente unisca il comune di Pino Torinese con quello di Alberobello. Alla realizzazione del progetto non possono mancare le scuole e università che, attraverso una circolare, sono state invitate a partecipare direttamente dal ministero dell’Istruzione.

Il decalogo

1. spegnere le luci quando non servono.

2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici.

3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria.

4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola.

5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre.

6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.

7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne.

8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.

9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni.

10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.

+1 Pianta un albero o una pianta